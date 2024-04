¡’Cascarita literaria’ en Xalapa! Juan Villoro imparte charla sobre futbol

"El fútbol es parte de la cultura y tenemos que hablarlo", aseguró el escritor Juan Villoro durante el conversatorio Fútbol y Cultura que se llevó a cabo como parte de las actividades de la XVII Feria Xalapeña del Libro y que precisamente está dedicada al mismo Villoro.

Durante el conversatorio, Villoro habló de su afición a este deporte, así como sus libros que lo abordan, el fútbol mexicano, los mundiales y la FIFA, además de destacar que este es un deporte que forma parte importante de la cultura mundial.

Necaxista desde la infancia

"Me volví necaxista y no me quedó de otra más que sufrir toda la vida", expresó el autor de uno de Dios es redondo, uno de los libros sobre fútbol soccer más conocidos de las Letras Hispanoamericanas.

Villoro recordó que Necaxa es una presa de luz que alimenta toda la Ciudad de México y por ello, durante su infancia, él y sus vecinos eran necaxistas por ser este equipo considerando como el del pueblo, al tomar el nombre de esta presa.

"Ahora está en Aguascalientes", agregó el escritor sobre el citado equipo e indicó que El Necaxa, al estar en esa ciudad del norte del país, es actualmente apoyado por habitantes japoneses que han llegado allí por motivos de trabajo: "Por querer ser de mi calle ahora apoyo a un equipo de japoneses en Aguascalientes", expresó.

Jugador de Los Pumas

"Yo jugaba de extremo derecho, era rápido y ganaba algunas jugadas por velocidad", recordó el también ensayista quien en su juventud llegó a pertenecer al equipo de Pumas de la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM).

Con respecto a lo anterior, Juan Villoro confesó que de esta forma entendió que hay jugadores que no necesitan ser descubiertos "ellos se descubren", como es el caso de Leonel Messi y él no fue uno de ellos.

El valor del fútbol

Para Juan Villoro el fútbol "es entretenimiento mejor repartido de la tierra", así como para conocer sobre una cultura hay que saber en qué se entretiene.

"El fútbol forma parte de la cultura y debemos de hablarlo", aseguró y de igual modo mencionó cómo otros escritores e intelectuales, como el uruguayo Eduardo Galeano, rompiendo tabúes, han escrito sobre este deporte comúnmente asociado a la idea de aficionados desinteresados en lo cultural.

"Me gusta escribir de fútbol, me tengo que frenar o terminaría escribiendo cualquier cosa".

El fútbol y sus libros

Juan Villoro recordó que comenzó a escribir sobre fútbol soccer luego de ser enviado al Mundial de 1989 en Italia, como periodista para cubrir "notas de color" para el periódico El Nacional: "Yo no pensaba escribir libros de fútbol", reveló.

El mundial, La FIFA y la Selección

La FIFA está obsesionada con el negocio y no con la calidad deportiva, criticó el escritor cuando durante el conversatorio se habló de los inconvenientes de este deporte.

De igual modo, se abordó el tema del malo nivel de la Selección Mexicana y al respecto opinó:

"La liga mexicana se ha desfigurado, antes llegaban figuras ahora llegan todos los que puedan, este es uno de los muchísimos problemas del fútbol mexicano (...) es verdaderamente escándalo lo que ocurre en México".

El cronista y muchas veces comentarista de fútbol agregó sobre los males del soccer nacional que " los jugadores mexicanos no pueden tener regularidad porque la liga no la tiene; la especulación económica, el fútbol mexicano gana mucho dinero siendo mal; en México nadie respalda al futbolista, lo cual no puede tomar decisiones audaces dentro de la cancha ni fuera, entonces todo el sistema conspira el fútbol mexicano"

"Todo está diseñado para hacer dinero y no para triunfar".

Finalmente, Villoro dijo que la selección de Francia es un "candidato para ganar el próximo mundial".