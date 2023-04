Casa de masajes cuelga muñeca inflable para promover prostitución y enardece a xalapeños

La casa de masajes además colgó junto a la figura de la mujer una lona en su balcón, ´promocionando ´servicios sexuales completos´

Una casa de masajes en pleno centro de Xalapa decidió publicitarse, colgando la figura inflable de una mujer, al estilo de los grupos del narco. Vecinos denunciaron que pese a sus reclamos, las autoridades no han hecho nada para sancionar al negocio.

La fachada del edificio es discreta y puede pasar hasta desapercibida entre las demás de la zona. Ofrece servicios en una construcción de tres pisos, con espacio de servicios sexuales.

En un balcón del establecimiento, una muñeca inflable colgaba de una cuerda, atada por el cuello a un tubo, como si se tratara de un espectáculo circense.

Desde el balcón se resalta el nuevo servicio completo por 99 pesos, con el mensaje: "A solas te diré lo mucho que me gustas y me veas sin ropa y me digas como tu quieres bailando para ti".

Puede parecer sólo una broma o una forma de publicidad, pero es en realidad un símbolo del sufrimiento que muchas mujeres enfrentan en este negocio.

En redes sociales el temor fue expresado: es paso de niñas y niños y la publicidad sexualmente explícita es inapropiada y puede influir negativamente en los jóvenes.

¿ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD O APOLOGÍA DE LA VIOLENCIA?

A algunos vecinos y transeúntes no les indignó que se publicitara el negocio, sino que la muñeca inflable parecía colgada por el cuello, como si hubiera sido ahorcada, remitiendo a las escenas de grupos del crimen.

Muchos se sintieron indignados por la imagen y denunciaron en redes sociales la falta de respeto y la apología a la violencia a las mujeres.

La línea entre la moralidad y el marketing parece borrosa. Y para las mujeres que trabajan en la industria del sexo, la línea entre la seguridad y el peligro es aún más delgada.

Algunas posturas se dividieron en dos bandos: unos consideraron una promoción inapropiada e indecente, y otros lo vieron como un movimiento inteligente de marketing.

Candelaria, vecina de la zona, expuso que la casa de masajes promueve la trata de personas y la explotación sexual de mujeres.

A ver si el @AytoXalapa @ahuedricardo, hacen algo.



Autoridades voltean para otros lados y omiten poner atención a los centros de prostitución. Mismos que son más evidentes.



En eso ¿cómo es el pago de impuestos? ¿IEPS, IVA?@senadomexicano @Mx_Diputados @PerezAstorgaE @SATMX https://t.co/czl7tPCOzN — Xalapa Centro (@xalapacentro) April 5, 2023

La casa de masajes se ubica entre las calles de Clavijero y Acosta, a escasas cuadras del corazón de Xalapa y de negocios de funcionarios municipales.

En la zona se encuentran botaneros y negocios de distintos giros, que en redes sociales ofertan servicios sexuales por 200 pesos la media hora regalando el preservativo.

La casa de masajes colgó junto a la figura de la mujer una lona en su balcón, ´promocionando ´servicios sexuales completos´.

FOCOS ROJOS PARA EXPLOTACIÓN SEXUAL

Para acaparar la atención, el negocio consideró ´buena idea´ la muñeca inflable, 'desnuda', y suspendida en el aire y algunos ciudadanos de Xalapa están furiosos.

Un vecino de la zona deploró que además de lo ofensivo que ya es visualmente la escena de la casa de masaje de Clavijero y Acosta, al ligar prostitución con violencia, la proliferación de estos giros en gran parte de Xalapa es un foco rojo para la trata de personas.

Chicas que pudieran haber desaparecido en el estado y en otras partes del país podrían ser víctimas de explotación sexual.

Las casas de masaje son otro de los giros económicos en Xalapa en los que el crimen organizado tiene gran interés. Así lo evidencian ejecuciones y ataques a trabajadoras de esos negocios cometidos por sujetos armados durante los últimos años.

Los operativos de hace años han sido solo un montaje para simular que se hace algo, lamentaron en su queja.

Para los dueños de la casa de masajes, la muñeca inflable tal vez podría tratarse simplemente de un adorno, de una broma, una estrategia de marketing. Sin embargo, el mensaje subyacente es claro: las mujeres como objetos a disposición del placer masculino.

Xalapeños que pidieron reservar su nombre por temor a represalias consideraron que la presencia de la muñeca inflable puede normalizar la idea de la violencia contra las mujeres.

La muñeca inflable se retirará cuando los dueños de la tienda de masajes consideren logrado su objetivo, pero lo que acaso no se retirará de Xalapa será la impunidad con la que operaban los proxenetas y los traficantes de personas.