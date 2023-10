¡Cansados de robos en Xalapa! Habitantes de esta colonia van contra delincuentes

Cansados de los constantes robos y asaltos, habitantes de la colonia Tamborrel, en Xalapa, han decidido unirse en contra de los delincuentes, a quienes lanzaron una contundente advertencia: “aquel que sea sorprendido, será ‘atrapado’ y entregado a las autoridades”.

Desde hace algunos meses, varias lonas fueron colocadas en distintos puntos de la colonia, una de ellas en la calle Francisco Navarrete, donde, de acuerdo con los vecinos, se ha suscitado la mayoría de los robos y asaltos a transeúntes.

“A cada rato se escucha que ya asaltaron a una muchacha aquí, que ya le robaron a otra persona allá. Es más en esta calle (Francisco Navarrete), entre José Díaz y Ávila Camacho”, señaló la señora Ofelia Ramírez, una de las habitantes.

Los colonos indicaron que la policía sí pasa “de repente” a hacer sus rondines; sin embargo, es como si no hubiera vigilancia, ya que esto de poco ha servido para parar los atracos, pues si bien han disminuido, las personas continúan siendo víctimas de la delincuencia.

“Sí han bajado los asaltos de un tiempo a la fecha, pero todavía sigue habiendo. Da igual que pase la patrulla o no, los ladrones ya les agarraron el modo y saben esconderse bien”, indicó por su parte Román Mancilla, otro de los afectados.

POLICÍA NO ACUDE A LLAMADOS

De acuerdo con los vecinos, ya en una ocasión lograron atrapar a un hombre que, momentos antes, había robado el celular a una joven mujer. Cuando este intentaba darse a la fuga, fue alcanzado por los habitantes y, tras un “escarmiento”, fue entregado a la policía.

No obstante, los elementos policiacos rara vez acuden a los llamados de auxilio, por lo que los colonos advirtieron que, de no tener el apoyo de las autoridades de seguridad, no tendrán otra opción más que hacer justicia por su propia mano.

“Ya no sabemos si llamar a la policía o no, porque ni vienen. Mejor nos coordinamos entre nosotros. Ya se atrapó a uno y seguiremos atentos para atrapar a todo aquel que quiera venir a robar aquí”, dijeron tajantes.