Candidaturas ´amañadas´ de Morena en Coatepec, acusan

Al manifestarse en la Plaza Lerdo, militantes y aspirantes a candidaturas del partido Morena, denunciaron que el proceso para la asignación de candidaturas está amañado y está siendo poco transparente.

Los quejosos dijeron que el dirigente nacional, Mario Delgado, ha centralizado todo el proceso y busca imponer a personas que no han dado resultados como funcionarios públicos o a personas desconocidas.

"La elección de los candidatos deja mucho que desear, hace falta transparencia, equidad y por eso estamos aquí en la plaza Lerdo. Como no tenemos un representante válido en Veracruz todo se ha centralizado en la Ciudad de México y Mario Delgado y toda la gente que está en la Comisión de Elecciones ha dado las candidaturas a gente que en realidad deja mucho que desear", dijo María de Lourdes López Martínez, militante de Morena en Coatepec.

Al referir que ella busca ir en fórmula para la presidencia municipal, dijo que el proceso de selección de candidatos no los ha dejado conformes y que, en el caso de Coatepec, no se ha designado al candidato, pero hay por lo menos siete aspirantes que exigen que la designación se haga de manera transparente y legal.

Refirió que van a seguir en la lucha porque se requiere de una persona que haga algo por ese municipio; "porque tenemos muchas carencias, no hay una calle que no tenga un hoyo. Hay congregaciones que no tienen ni siquiera luz, agua y drenaje".

De esa forma, advirtió que en Coatepec los militantes de Morena no avalarán a candidatos impuestos y que no permitirán el "dedazo ni nepotismo".