candidata_reprocha_haber_sido_excluida_de_debate_en_perote

"El día sábado -22 de mayo- se hizo un debate en el municipio de Perote, donde es mi distrito, en el cual todos los participantes a la diputación local, por el mismo distrito, asistieron; yo fui la única persona que no asistió, pero no asistí porque no haya querido, simplemente porque no fui notificada ni en tiempo ni en forma. No me llegó a mi domicilio ninguna notificación, no fui notificada ni por teléfono ni por mensaje, no fui notificada de ninguna manera, por eso hoy vine a poner esa queja ante el OPLE y voy a cambiar a mi representante".

Lizette Ortiz Carriles consideró "una bajeza a mi persona y a mi candidatura", el hecho de no haber sido notificada para participar en el debate junto con sus adversarios de otros partidos políticos.

La ausencia de notificación se la atribuyó a la "persona que está de representante en el OPLE", por lo que resaltó que este mismo lunes sería cambiada.

"De hecho yo tuve un mes de campaña, nada más, ahorita me queda nada más una semana. En un mes tengo que recorrer 8 municipios, localidades, entonces no me da tiempo, por eso me apoyo de las redes sociales, de la prensa, del teléfono, para poder distribuir; es un partido donde no tengo prerrogativas, con poco tiempo y sin dinero, yo creo que estoy haciendo una campaña decorosa y austera".

Asimismo, en conferencia de prensa en conocido café de Xalapa, la aspirante a diputada local por Perote, abanderada por Fuerza por México, expuso que hay personas que a pesar de que tienen trabajo de la mano con las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador, no han sido tomadas en cuenta por Morena, y militan en otros partidos. En cambio, hay gente en Morena que no representa la Cuarta Transformación, consideró.

"Por eso hay obradoristas que estamos en el nuevo proyecto que es Fuerza por México".

