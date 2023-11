Cáncer de próstata: en Xalapa, hombres se niegan a realzarse exámenes

Pese a que Veracruz se encuentra en el segundo lugar a nivel nacional en casos de cáncer de próstata, habitantes de Xalapa aún se niegan a realizarse estudios para prevenir y detectar la enfermedad.

Así lo revelaron ciudadanos de la capital veracruzana, quienes a través de un sondeo realizado por Imagen del Golfo, dejaron ver que todavía prevalece en este sector un prejuicio relacionado con la hombría, por lo que prefieren no acudir al médico a realizarse exámenes de próstata.

De los habitantes entrevistados, la gran mayoría reconoció no haberse sometido nunca a este tipo de exploraciones, mientras que otros que sí lo han hecho, no acuden con el médico con la periodicidad adecuada, que es una vez al año.

“No, la verdad nunca me he hecho esos exámenes”, “no lo necesito ahorita, así estoy bien”, “sí sé de ellos, pero no me he animado a hacérmelos” y “¿para qué? No tengo nada extraño”, fueron algunas de las respuestas de los xalapeños.

Sin embargo, hubo quienes sí están conscientes de lo peligroso de esta enfermedad y la importancia de realizarse exámenes periódicamente para prevenirla o, en su caso, detectar a tiempo alguna anomalía que pueda derivar en cáncer de próstata.

“Tengo 56 años. Desde los 41, cada año voy al médico; mis hijas son las que me llevan y están al pendiente. Pero sí es muy necesario ir a que te examinen, porque uno nunca sabe”, señaló el señor Gustavo Ramos.

VERACRUZ, FOCO ROJO EN CÁNCER DE PRÓSTATA

Según datos de la Secretaría de Salud federal, el estado de Veracruz se ubica en el segundo lugar a nivel nacional en casos de cáncer de próstata, solo debajo de Jalisco, al sumar, tan solo en el primer semestre del año, 139 diagnósticos positivos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología (INCan), alrededor del 70 por ciento de los casos de cáncer de próstata son diagnosticados en etapas avanzadas, por lo que el índice de mortalidad se eleva considerablemente.

Actualmente, cada día, 17 hombres mueren en México por cáncer de próstata, siendo la principal causa de muerte en este sector de la población, por lo que es fundamental que, a partir de los 40 años, estos se realicen un examen prostático para prevenir esta enfermedad.