Cáncer de mama, una enfermedad que no previenen las mujeres en Xalapa

Octubre es el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, una enfermedad que ha cobrado la vida de miles de millones de mujeres en el mundo y que continúa siendo una de las principales causas de muerte en este sector de la población.

Sin embargo, muchas mujeres aún no tienen arraigado el hábito de la autoexploración para prevenir este padecimiento. Tal es el caso de las habitantes de la ciudad de Xalapa, donde reconocieron no tomar medidas al respecto.

A través de un sondeo realizado por Imagen del Golfo, la gran mayoría de las xalapeñas entrevistadas admitió no saber siquiera cómo realizarse una autoexploración mamaria.

"Es tocarse el seno y ver si no hay una bolita o algo, ¿no?... no sé si hay una técnica especial para eso, pero básicamente eso es", dijo la señora Martha, quien a sus 56 años confesó además no haberse realizado hasta el momento ninguna mastografía.

Hortensia Gálvez, otra de las entrevistadas, indicó que, si bien ha acudido al centro de salud para realizarse exámenes preventivos, esto no es constante. La última vez que se hizo un chequeo médico, dijo, fue hace seis años, por lo que está consciente del riesgo que corre.

MIEDO, EL PRINCIPAL FACTOR

Al cuestionarles la razón por la cual no se autoexploran o no acuden al médico, todas atribuyeron esto al miedo de recibir un diagnóstico poco favorable, pues, pese a la información que existe actualmente sobre el cáncer, este aún se asocia con la muerte, aunque puede curarse si se detecta a tiempo.

"Creo que lo que uno no quiere es que vayas con el doctor y te digan que tienes cáncer", "lo peor que te puede pasar es que te digan que te vas a morir", "me da miedo el diagnóstico que me puedan dar" y "prefiero no saber si tengo algo que me va a matar", fueron algunas de las respuestas.