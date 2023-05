Diputado Othón Hernández no descarta sumarse a otro partido para elecciones 2024

Othón Hernández Candanedo, diputado independiente y ex coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local, afirmó que su posible incorporación a otra fuerza política dependerá de las alianzas de institutos políticos con miras a las elecciones de 2024.

Tras su renuncia a la fracción del PAN, Hernández Candanedo aún podría contender por un cargo público por los partidos que lo llevaron a su actual encargo, es decir, por el PAN, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) o el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Sin embargo, su posible afiliación dependerá de las alianzas que se den entre algunos partidos, como ocurrió en las elecciones de 2021.

"Nosotros vamos a seguir trabajando, por eso lo he comentado, tenemos que generar las condiciones y ver el año próximo si en algún momento dado están las alianzas, si se van a dar entre algunos partidos como fue el caso del 2021 y de ahí tomaremos la decisión de participar o de ir a otro partido", mencionó.

PERMANECERÁ COMO INDEPENDIENTE

El diputado destacó que su salida del PAN no significa que se haya afiliado a otro partido político, sino que por ahora se mantendrá trabajando como independiente en la actual LXVI Legislatura. También aclaró que su renuncia antes de cumplir año y medio como diputado local le permite la posibilidad de contender por otros institutos políticos distintos a la Alianza Veracruz Va que funcionó en 2021.

"De acuerdo con la Ley electoral, debo salir del grupo antes de un año y medio del encargo para que pueda participar, ya sea por cualquiera de los partidos por los que fui electo o en su caso algún otro partido, incluso hasta independiente. Ese es el motivo, traemos la intención de participar el año próximo, en el 2024, vamos a seguir trabajando y a esperar que las condiciones se vayan dando", explicó.

En cuanto a la posible conformación de una fracción mixta, Hernández Candanedo no descartó la idea en caso de que se reúnan tres o más integrantes. "Existe la posibilidad de formar un grupo, no lo traemos al cien por ciento, pues no es un tema sólo de mi caso y si se da a seguir trabajando", añadió.