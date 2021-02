Constantino Aguilar Aguilar, ex dirigente de la CNC, anunció que buscará ser candidato a la diputación local por el distrito de Xalapa Rural por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El también ex priista esperará que las encuestas lo beneficien; "me identifico más con los partidos que van en la alianza Morena-PT-Verde porque defienden el campo (...) me voy por la línea con la que más me identifico".

INFORMACIÓN COMPLETA MÁS ADELANTE...