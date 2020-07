Buscan reducción de movilidad en municipios de Veracruz

Este martes el Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, emitió un decreto por el que se determinan nuevas medidas temporales de inmediata aplicación para reducir la aglomeración y movilidad del 15 al 31 de julio del 2020 en municipios veracruzanos.





Así, del miércoles 15 al viernes 31 de julio de 2020, se aplicarán una serie de medidas sanitarias en los municipios de Acayucan, Agua Dulce, Álamo Temapache, Alvarado, Amatlán de los Reyes, Boca del Río, Carlos A. Carrillo, Coatepec, Coatzacoalcos, Coatzintla, Córdoba, Cosamaloapan.





También en Cosoleacaque, Fortín, Ixtaczoquitlán, Jáltipan, La Antigua, Las Choapas, Lerdo de Tejada, Martínez de la Torre, Medellín, Minatitlán, Nanchital, Nogales, Orizaba, Pánuco, Papantla, Perote, Poza Rica, Río Blanco, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Tierra Blanca, Tihuatlán, Tres Valles, Tuxpan y Xalapa.





Las acciones a implementar son:





I. Filtros sanitarios.





II. Continúa el programa de supervisión permanente de comercios.





III. Regulación tendiente a la disminución de presencia de transeúntes, aglomeraciones y paseantes.





IV. Restringir al 50% el número de pasajeros por viaje para el servicio de transporte público, ocupando exclusivamente los asientos de ventanilla; y, supervisar que las personas usuarias hagan uso del cubrebocas.





V. Los concesionarios del servicio de transporte público, deberán sanitizar periódicamente sus unidades e implementar el uso de gel antibacterial al interior de estas.





VI. Restringir al 50% el número de personas trasladándose en vehículos particulares.









VII. Entre otras anunciadas y las que pretendan implementar los ediles.





Además, el Ejecutivo exhortó a las presidentas y presidentes Municipales para que regulen la disminución de presencia de transeúntes, aglomeraciones y paseantes en el centro de los municipios de Acayucan, Agua Dulce, Álamo Temapache, Alvarado, Amatlán de los Reyes, Boca del Río, Carlos A. Carrillo, Coatepec, Coatzacoalcos, Coatzintla, Córdoba, Cosamaloapan, Cosoleacaque, Fortín, Ixtaczoquitlán, Jáltipan, La Antigua, Las Choapas, Lerdo de Tejada, Martínez de la Torre, Medellín, Minatitlán, Nanchital, Nogales, Orizaba, Pánuco, Papantla, Perote, Poza Rica, Río Blanco, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Tierra Blanca, Tihuatlán, Tres Valles, Tuxpan y Xalapa.





"El operativo se realizará en coordinación con las autoridades municipales competentes, tránsito, policía y protección civil estatales y municipales, con el apoyo de las fuerzas coordinadas, a partir del miércoles 15 al viernes 31 de julio de 2020, en un horario de 07:00 horas a 18:00 horas".

Por ello, el Ejecutivo estatal exhortó a las Presidentas y Presidentes Municipales, para que regulen la disminución de presencia de transeúntes, aglomeraciones y paseantes en el centro de los municipios mencionados.



En sus redes sociales dijo que, la valoración del Comité Técnico de Salud sobre uno de los aspectos determinantes que se evalúan en la semaforización es que la ocupación hospitalaria se ha incrementado últimamente.

En una semana se pasó del 58% al 64% en este rubro lo que impedirá temporalmente regresar a los semáforos que permitirían mayor apertura por lo que es momento en que todos y todas colaboren.

"Se fue muy insistente en que el regreso a la nueva normalidad tiene que ser ordenado, con cautela e incrementando los cuidados de salud personales. Las acciones son muy sencillas: no asistir a fiestas, no ir a la playa, no hacer reuniones entre familias de casas distintas o que provienen de otros municipios y mucho menos salir indiscriminadamente cuando en tu municipio está el semáforo rojo", dijo.

Por ello subrayó que es momento de reflexionar socialmente y acompañar a todos y todas en este esfuerzo para tomar muy seriamente las medidas sanitarias y juntos empujar hacia una semaforización naranja y después amarilla.

"No olvidemos que solo en semáforo verde regresaremos a clases y esta es una meta que queremos alcanzar lo más pronto posible", añadió.