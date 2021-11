buscan_evitar_que_los_yunes_golpeen_a_prestadores_de_servicios_al_posponer_carnaval

Este miércoles el alcalde saliente, Fernando Yunes Márquez y la alcaldesa electa, Patricia Lobeira de Yunes, anunciaron que la edición número 97 del carnaval se pospondrá 4 meses y se llevará en junio.

"Que no digan que no se hace porque no hay dinero; la pandemia ya es historia, hoy vamos a defendernos todos y a protegernos", declaró el legislador en conferencia de prensa, inconforme por la determinación de las autoridades municipales del PAN.

El morenista sostuvo que los prestadores de bienes y servicios piden que el evento se realice en las fechas habituales, es decir, a finales de febrero y principios de marzo.

"Se escudan en la pandemia las autoridades municipales porque se gastaron, en quién sabe qué, el dinero del carnaval que está presupuestado año con año y que no se hizo en esta temporada esa presupuestación", indicó Arteaga Aponte.

Recordó que la administración saliente de Fernando Yunes Márquez tiene observaciones por más de 170 millones de pesos, por lo que hizo un llamado al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) para actuar ante el cambio de fechas, pues "no se va a permitir" esta modificación.

Recordó que el Gobierno del Estado ofreció apoyo en materia de seguridad y el carnaval podría financiarse de distintas formas.

"Hoy los tiempos cambiaron, hoy es como todo, vamos a tratar de ahorrar lo más que se pueda en recursos que antes a lo mejor se despilfarraban y que todos esos apoyos sean en elementos de seguridad de quienes acudimos al carnaval".

Recordó que antes las cervecerías y empresas recibían la concesión del evento y ello permitía invitar a artistas de talla internacional, por ello mediante el alquiler de gradas y sillas, así como comerciantes, podrían juntarse recursos para invitar a artistas.