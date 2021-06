buscan_a_joven_de_tecama_desaparecido_tras_abordar_un_taxi_de_xalapa

Refirió que el día de su desaparición había tomado bebidas alcohólicas y se acercó a un taxi de Xalapa que abordó con rumbo a la carretera rumbo a Córdoba.

"El problema es que tomaba, ese era su vicio, ese día andaba tomado el joven, yo creo que le habrá pedido un cigarro o algo, no sabemos qué pero se subió al taxi el muchacho y el taxista dice que lo bajó más adelante de la localidad", narró.

Detalló que él se dedica al campo y que no ha regresado a su hogar por lo que su familia presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) ocho días después de su desaparición por lo que urgieron conocer lo que ocurre dado que su madre está desesperada.

"Es un chamaco sano, pero mi hermana está muy mal, ya no quiere comer ni nada, no se vale porque si fueran personas para pagar la recompensa, pero no tienen y tampoco les han pedido nada", agregó.

Y es que agredo que pese a la denuncia interpuesta, al momento no ha habido respuesta por parte de la autoridad y temen por la vida del joven; ante esto, pidieron al taxista que radica en Xalapa que dé a conocer dónde dejó al joven o expliqué qué sucedió.

"Se vio con el taxista de aquí de Xalapa, por eso queremos que dé la cara. Nos falta un número de taxi pero tenemos su fotografía. Fue a una fiesta y el muchacho andaba de rumba y subió a mi sobrino y ya no supimos nada", dijo.

