Bruja de Catemaco revela amarre de Belinda a Christian Nodal

Belinda y Nodal se encuentran nuevamente en el ojo del huracán, luego de que una supuesta bruja de Catemaco afirmara que la intérprete de "Egoísta" le hizo un fuerte amarre al cantante de regional mexicano.

Como es ampliamente sabido, el noviazgo de ambos famosos terminó muy mal al grado de que Christian Nodal exhibió conversaciones privadas con Belinda.

Sin embargo, esto es lo que se sabe del "trabajo" que la cantante le habría hecho a su exnovio.

La mujer agregó que el amarre no era el único problema, pues había una enfermedad de por medio, y como sabemos, la mamá de Nodal tenía cáncer en ese momento, por lo que dio a entender que la afectada sería la ahora suegra de Cazzu.

"Efectivamente la mamá de este artista estaba enferma... Se llevaban a una persona que pudo haber fallecido en ese momento", dijo la bruja.

La bruja de Catemaco asegura que tomó la decisión de desenterrar el frasco del presunto trabajo que Belinda hizo a Nodal y deshacer "el mal" porque, aunque no ganó nada con eso, se describe como una persona "blanda" que no le gusta la maldad.

"Desenterré el frasco, no te voy a mentir, no gano nada con eso, pero siempre he sido blanda de corazón, yo me sentía comprometida en realizar un proceso para liberar".

Sobre el contenido del supuesto frasco, reveló que además de tener mucho tiempo de preparación, había fotos que ya estaban casi por desvanecerse, perfumes, una oración pidiendo que la otra persona regresara, entre otros.

También relata que había sangre, una mezcla de lociones preparadas, fotografías de ambos artistas, una oración completa de ´Ven a mi´, de ´Regresa a mi´... habría tenido sus seis meses de preparación de estar enterrado, por qué era un olor insoportable y las fotos estaban casi por desvanecerse.

Según cuenta la veracruzana en un vídeo, después de varios meses logró su cometido sin considerar que se metería en problemas, pues según contó, tras desvanecer el ´amarre´ supuestamente la supuesta persona que encargó el trabajo le reclamó, mientras que quien estaba ´sufriendo´ los daños le agradeció.

"Me metí en problemas porque después se acercó conmigo la persona que realizó el trabajo, pero cuando se acercó yo ya había liberado todo esto... Después de un par de meses me contactaron directamente. Me fueron a ver, cosa que a mí me sorprendió bastante cuando llegaron buscándome porque no estaba preparada. Lo hace uno por estar tranquila y de repente llegaron a entregar ofrenda de agradecimiento por lo que se había hecho".

Aunque esta situación pudiera ser no cierta, la última palabra como siempre la tiene usted, qué opinas, mentira o realidad?