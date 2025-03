Bloquean el Boulevard Xalapa–Banderilla; exigen aparición del niño Antonio Reyes Moguel

Antonio Reyes Moguel, un adolescente de 13 años de edad, desapareció cuando se dirigía a su escuela secundaria. Ocurrió el día jueves 27 de febrero, indicó su padre, el señor Roberto Carlos Reyes García.

Él junto con sus familiares y amistades, se manifestaron y también bloquearon el Boulevard Xalapa–Banderilla a la altura de la zona conocida como El Gallito este martes 04 de marzo de 2025.

Antonio Reyes Moguel tiene 13 años de edad; estatura 1 metro con 58 centímetros; color de ojos, café oscuro; color de piel, morena oscura; cabello, negro, corto, lacio; lugar de desaparición, Banderilla; fecha de desaparición, 27 de febrero de 2025; y su seña particular es una cicatriz en el labio superior del lado derecho.

En la protesta, exigen que el estudiante sea localizado, por ello ejercieron presión para que sigan las investigaciones y dar con el paradero de Antonio Reyes Moguel.

“Mi hijo aparentemente por aquí desapareció, él siempre atraviesa aquí el puente y ya no alcanzó a bajar. Iba para la escuela, fue en la mañana, no llegó a la escuela. No hemos dormido, comido, queremos que regrese”, dijo con llanto y pedir el apoyo de los ciudadanos para poder localizar a Antonio Reyes Moguel.

“Que las autoridades se pongan a trabajar. Tenemos seis días sin respuesta, que alguien nos haga caso”. El niño desapareció en las inmediaciones de la carretera Xalapa a Banderilla a la altura de la zona conocida como El Gallito.