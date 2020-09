Banca y Nestlé buscan detonar ´Cuenca Lechera´ en sur de Veracruz

De entrada, se persigue la reducción de los costos de distribución y garantizar la compra a los productores de Veracruz, aseveró Eduardo Cadena Cerón a Imagen del Golfo.





"Estamos buscando que Banco Azteca entre en la ecuación. Porque ellos tienen a Italika, como una subsidiaria del Grupo Salinas. Italika está generando una moto con un tanque enfriador que pueda darnos 6 horas de transporte de leche fría en la zona tropical. Por poner un ejemplo, Isla. Hay comunidades que están lejos del centro de acopio de Nestlé casi 4 horas y media", expuso Eduardo Cadena Cerón.





Al prototipo diseñado por Italika para Veracruz y Chiapas ya se le hicieron observaciones y se realizará un reediseño, para luego elaborar un diagnóstico de cuánto requiere un productor para hacerse del equipo.





Previamente un alto ex funcionario de Agricultura de Estados Unidos se interesó en adquirir miles de hectáreas para constituir una cuenca lechera en Veracruz y Tabasco, pero el proyecto no fructificó y terminó concretándolo en Campeche, aunque aún no arranca, expuso el titular de la Sedarpa.