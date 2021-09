Bajo llave, procesos contra duartistas, así lo ordenó Edel Álvarez

A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información han determinado que en casos de violaciones graves a los derechos humanos y en actos de corrupción no se puede clasificar información como confidencial, tal hecho no fue impedimento para que el ex presidente del Poder Judicial de Veracruz, Edel Álvarez Peña haya dejado bajo candado los procesos judiciales que se siguen contra varios ex funcionarios duartistas.