Baja recaudación del 2 % al Hospedaje por pandemia

A la fecha la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) solamente ha recaudado 11 de los 50 millones de pesos por concepto del Impuesto del Dos por Ciento al hospedaje.

Por esta razón el diputado local, Bingen Rementería Molina, propuso que el Gobierno del Estado garantice con recursos propios el monto presupuestado a la promoción turística, en caso de que los ingresos provenientes del Impuesto al Hospedaje no cumplan con las expectativas estimadas.

Al dar a conocer lo anterior, el diputado local dijo que con la pandemia del coronavirus que afecta al país y a Veracruz lo más probable es que la captación del gravamen no llegue ni a la mitad de lo previsto.

"En 2020 será muy complicado usar los recursos porque el dinero sale de la ocupación hoteleros y ante la crisis ha sido mínima; hasta ahora han recaudado 11 millones de pesos en lo que va del año, no van a llegar ni a la mitad", dijo durante la sesión de la Diputación Permanente de este martes.

Además propuso adicionar el artículo 113 del Código Financiero para el Estado de Veracruz para establecer sanciones administrativas a los funcionarios de la Sefiplan que no depositen mensualmente los recursos en tiempo y forma.

"Si por las buenas no entienden hay que hacerlos entender con sanciones, las que se determinen (...) Para que no tengan pretexto y no piensen que no pasa nada, que no tienen problemas cuando se tardan en hacer los depósitos", comentó ante sus homólogos.

El panista insistió que Veracruz tiene mucho que explotar a nivel nacional e internacional; "mucho qué mostrar, qué conocer y el turismo es el tercer más importante que tiene el estado", y cuestionó que "hoy no se está atacando, no se están tomando medidas al respecto".

"En Veracruz en vez de invertir se tienen chapeos, inauguraciones de fuentes, calles, son mínimas en vez de meter el dinero en lo que genera el movimiento de la economía", expresó.

Finalmente reiteró que si el Gobierno del Estado debe inyectar dinero al fideicomiso, es la única forma de apostar al turismo.