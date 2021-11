El alcalde Hipólito Rodríguez Herrero dijo que no están en contra de que haya vivienda para la población, pero que se tiene que hacer con orden.

El edil señaló que les preocupa la magnitud del proyecto, pues aunque es una propiedad privada y tiene derecho a construir, están pidiendo considerar incrementar la densidad y es su tarea tomar una decisión, por lo que se exhortó a disminuirla, pero no lo concretaron.

"Se les recomienda nuevamente que le bajen a la densidad, por supuesto que queremos que haya vivienda y aprovechen su propiedad, pero como bien lo saben ellos, eso que están pidiendo es excesivo".

Con cuatro votos a favor, una abstención y ocho votos en contra, se negó la autorización para esa construcción pese a que de acuerdo con el director de Desarrollo Urbano, Rafael Palma la empresa cumple "perfectamente" los requisitos solicitados por ley.

En sesión de cabildo, el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero dijo sumarse a la preocupación de algunos ediles, pues señaló que como ediles tienen la responsabilidad de cuidar el patrimonio arquitectónico, ambiental y urbanístico.

Refirió que esa zona es de las más importantes del centro de Xalapa, pues el predio se encuentra a pocos metros del parque Los Berros.

"Ahí se registra ya todos los días un gran problema de movilidad, son calles que se diseñaron en un época en que no había automóviles, actualmente el flujo creciente de automóviles ha congestionado severamente ese punto y añadir más impacto vial a ese punto es inaceptable".

También dijo que los vecinos se han manifestado por cuidar mejor el patrimonio verde y urbanístico de la ciudad y dijo ser sensible a su preocupación.

"Por supuesto que estamos interesados en que haya proyectos habitacionales, por supuesto que estamos interesados en que haya desarrollo de vivienda para nuestra gente, pero tiene que ser compatible con los criterios que aquí se han venido exponiendo, cuidar que no se lastime aún más la movilidad, que no se sature con construcciones que incrementan de forma muy alta la densidad y que este punto de la ciudad no se vea alterado".