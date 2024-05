Autor xalapeño pide mayor reconocimiento para la historieta en México: "sobrevive"

Pavel Ortega, es considerado uno de los autores de historieta más prolífico





Para Pavel Ortega, la Historieta en México "goza de buena salud" ya que cuenta con buenos autores (entre ellos los veracruzanos) sin embargo, faltan editoriales para difundir el trabajo de tales autores.

"Es el árbol que da frutas, a pesar de que no hay quién distribuya las frutas. Creo que no hay editores y no hay distribuidores, no hay todo lo otro, pero autores por fortuna sigue habiendo bastantes", expresó Pavel Ortega, en entrevista para Imagen del Golfo.

El reconocido autor xalapeño de Historietas, considerado uno de los autores de este formato de la caricatura "más prolíficos del país", participó en la pasada Feria Xalapeña del Libro, donde estuvo ofreciendo sus más recientes ejemplares, entre ellos Lorna que en abril del presente año, se dio a conocer en la librería Rueca de Gandhi.

De igual modo, para este dibujante, novelista gráfico, titiritero y actor, quien como autor de Historietas, se ha formado de manera autodidacta, es lamentable que no se enseñe este formato en las escuelas de arte gráfico de una ciudad como Xalapa.

Pese a lo anterior, aseguró que actualmente hay un nuevo movimiento de autores: La verdad es que hay bastantes que yo recomendaría actualmente, como José Luis Pescador y La Caída de Tenochtitlán, Alba Glez y Todas las canciones que quiero olvidar, Edu Molina y José Luis Castillejos (que es veracruzano, del Puerto de Veracruz), Edgard Camacho... Hay varios autores muy interesantes en México".

Además, consideró que el Comic Mexicano "se mueve" en ferias de libros y eventos de Historietas, "y es así como sobrevive" sin embargo indicó que esto "para un país como México, siendo de los más importantes de Latinoamérica, no es del todo digno".

Mayor apoyo a la edición

Al respecto añadió que hace falta gente que se tome en serio la creación de Historietas, ante el hecho de que las instituciones no lo hacen: "no se toman en serio nada, no es que no sólo se tomen en serio a las Historietas, no se toman en serio la ecología, nada...", criticó.

Explicó que las instituciones deberían de involucrarse con el ánimo de fomentar que la creación de Historietas, apoyando desde la edición de las mismas.

"Que uno se tome en serio algo, aunque sea esto, yo la verdad estoy muy satisfecho", expresó el entrevistado, refiriéndose a la publicación de últimas Historietas: "llevo cuatro números de Danka que es una de las pocas series de narrativa gráfica que existen en México, son cuatro números; he sacado un compilatorio de tiras cómicas que se llama Nina".

Un autor imparable y orgulloso xalapeño

Y es que para otros artistas gráficos de la Historieta, como Bernardo Fernández, Bef, el xalapeño, Pavel Ortega es uno de los creadores más prolíficos del país, esto se puede comprobar con el material de su autoría y logros obtenidos, que el mismo Pavel describió: "Gané el concurso secuenciarte que es difícil ganarlo, organizado por Pixelatl (en 2021) y con una novela gráfica basada en un pistolero de la sierra de Misantla, llamado El chiva Mora y tengo Pastanaga que son otras tiras que he hecho anteriormente, las tres novedades que son un cuentito que quise hacer a forma de los sensacionales de terror (Sensacional de Terror, revista de finales de los setentas del siglo pasado, fue ilustrada a manera de cómic) que habían, que se llama El Gabinete del terror, y un comic biográfico que hice sobre Kurt Cobain que se llama Otra biografía no autorizada de Kart Cobein, y Lorna, que es pura improvisación".

Pavel Ortega destacó que sus obras son narrativa gráfica hecha en Xalapa y por ende, está a la mano para la gente de la ciudad, en comparación con el hecho de que las personas de otros sitios del país, quienes piden la presencia de Pavel en diferentes ferias de libro, convenciones de comics, salones de comics incluso en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara...

Cabe destacar que este año participa en La Mole, una de las convenciones de comics más importantes del país.

"Perdón que yo lo diga, pero toda esta narrativa gráfica es de uno de los autores más prolíficos del país (...) me lo dijo Bef y él me dijo una cosa bien interesante: está bien que prolífico porque nunca sabes por cuál obra te van a recordar".

Para concluir, Pavel comentó sobre las amistades que tiene con otros colegas suyos "realmente he podido sentirme parte de la familia de historietistas de México".

Sobre Pavel Ortega

Actor, dramaturgo, dibujante, novelista gráfico y titiritero.

Como Novelista gráfico mexicano, a inicios del 2001 creó el fanzine Polen del que se desprenden algunos de sus personajes. En 2009 edita El señor K, que narra las aventuras de Helmut Katzinger, personaje antropomórfico mitad hombre mitad gato, que participa como piloto de aviones en la segunda guerra mundial, a partir de un encuentro alienígena, realiza varios viajes por el tiempo que lo llevan por diferentes aventuras.

De este personaje se desprenden Años de Gato (2014) que habla de los años de juventud del personaje y El Retorno del señor K (2015), continuación de la saga.

En 2015, ganó el concurso de narrativa gráfica, organizado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y realiza en co-edición con editorial La Cifra su personal visión de El principito. Actualmente su más reciente serie se titula Danka, del cual se desprenden hasta el momento cuatro tomos.