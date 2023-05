Aunque emergencia terminó, covid sigue presente en Xalapa

La declaratoria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de fin de la emergencia por covid-19, no significa que ya no haya la enfermedad o riesgo de contagiarse, por lo que no debe bajarse la guardia, resaltó la directora de Salud en Xalapa, Olga Isabel Alarcón Ricárdez.

El fin de la emergencia sanitaria mundial representa que el riesgo de mortandad por covid-19 disminuyó radicalmente a partir de la vacunación. La mayor parte de la población enfermó y se vacunó creando anticuerpos, pero deben mantenerse medidas sanitarias.

Las medidas de higiene implementadas debido a la pandemia deben mantenerse, sobre todo en espacios cerrados y donde hay mayor concentración de personas.

Medidas de higiene

Asimismo, resaltó que es importante que en los lugares donde se maneje comida deben seguir utilizando el cubrebocas, aplicación de gel y el lavado constante de manos.

Y es que la enfermedad de covid-19 "llegó para quedarse", por lo que la prevención debe prevalecer, destacó la directora de Salud.

"No debemos bajar la guardia (...) No podemos confiarnos, es un virus que muta y vino a quedarse, tenemos que aprender a vivir y lidiar con él".

La funcionaria advirtió que los contagios continuarán, "por eso debemos seguir cuidándonos, en oficinas y lugares cerrados es recomendable usar cubrebocas o ventilar dichos lugares; nadie quiere volver a enfermar de covid", reiteró.

Es esencial que "todo aquel que tenga algún síntoma, rápidamente debe ponerse el cubrebocas y acudir con el médico; sabemos de antemano que el uso del cubrebocas nos ha dado buenos resultados".