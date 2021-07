Aún sin castigo, corruptelas de Yunes con sistema de videovigilancia en Veracruz

Al considerar que en este momento no es factible hacer pública la situación que guarda el proceso de instalación del sistema estatal de videovigilancia contratado en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, la Secretaría de Seguridad Pública clasificó la información como reservada.

Estableció que hay procesos administrativos y penales en contra de los responsables de que este sistema no funcione, pero aún no han causado estado, y por tanto decidió no entregar una versión pública.