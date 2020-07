Aún en estudio sanción por no usar cubrebocas en Xalapa

El regidor titular de la comisión edilicia de Comercio en el Ayuntamiento de Xalapa, Francisco González Villagómez, dio a conocer que aún no determinan las sanciones que podrían aplicarse para quien no use cubrebocas en la vía pública, pero tomarán como referencia el monto de otros municipios del país donde es de alrededor de mil 500 pesos.

Explicó que los comercios establecidos y los tianguis tienen protocolos con los que han empezado a trabajar, pero es importante que la ciudadanía contribuya.

"Ya estuvimos observando que en Toluca ya hicieron de más de 2 mil 600 pesos la multa aproximadamente, hasta sanciones de privación de la libertad; esperemos no llegar a tanto, pero realmente lo que queremos hacer es que la gente tome conciencia de que es necesario que use el cubrebocas, se ha hecho mucho el exhorto y a los comercios mismos", dijo.

Refirió que esa medida deberá ser sometida al cabildo xalapeño y se tendrá que aprobar "por el bien de Xalapa", aunque reconoció que no se han podido dar las sesiones por falta de quórum.

"La multa no se ha definido, tomamos como referencia algunos municipios, están entre mil y mil 500 pesos pero no hemos definido bien la cantidad porque la idea no es recaudar dinero, sino que se cumplan los protocolos de sanidad, de sana distancia, que la gente no salga a menos que sea necesario", añadió.

Sin embargo lamentó que haya personas que salgan sin ninguna protección, así como comercios que tampoco estén cumpliendo la normatividad.

Asimismo negó que sea positivo a COVID-19 pero dijo que por su cercanía con el regidor Juan Gabriel Fernández Garibay, que sí lo es, decidió resguardarse algunos días, y pidió a las "mentes maquiavélicas" no desatar rumores pues por esa razón tuvo que hacerse unos estudios que le costaron más de cinco mil pesos.