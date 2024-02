¡Atención amantes de la salsa! llega a Xalapa "Salsón pal´ Corazón"

El elenco de la producción "Salsón pal´ Corazón" anunció esta mañana la quinta edición de su evento que se llevará a cabo el sábado 17 de febrero a las 17:00 horas en el Salón Suterm. Confirmaron la presencia de orquestas locales habituales, como Son De K´Aché y Los D´ Cuba, así como una orquesta internacional, Elito Revé y su Charangón.

La invitación se extendió a toda la comunidad salsera de Xalapa, así como a todos aquellos que deseen asistir y disfrutar de las orquestas para pasar un buen fin de semana. "Quien no baila salsa en estos días no está a la moda; aunque no bailes, ve y diviértete", dijeron los integrantes del evento.

Anunciaron que estarían presentes todos los estilos de baile con el toque especial de cada orquesta, tanto las cubanas como las xalapeñas, y la presencia de academias de salsa casino, salsa en línea y baile de salón.

El costo de entrada será a partir de $400. La gente de "Salsón pal´ Corazón" te espera en su 5ta edición en lo que prometen será un evento completamente familiar para pasar un muy buen rato.