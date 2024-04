Así puedes donar juguetes en el Barrio de Xallitic; ¡checa!

Activismo Juvenil Veracruzano, encabezados por Salvador Figarola Texon, acudieron esta mañana a rueda de prensa para anunciar que por segunda ocasión llevarán a cabo una colecta de juguetes con motivo del Día del Niño.

Será el próximo domingo 28 de abril en la explanada Xallitic a partir de las 12:00 horas cuando se lleven a cabo una serie de actividades recreativas para los niños y regalarles juguetes nuevos o usados en buen estado con motivo de su día. Piden a la población su apoyo donando los juguetes, teniendo como meta hasta mil.

"Este tipo de eventos es muy pocas veces apoyado, el año pasado no tuvimos apoyo de nadie, todo salió gracias al empeño de nuestros miembros. Invitamos a la gente a que done un juguete y participen en las actividades, no hace falta cumplir ningún requisito más que querer ir y darle esa felicidad a un niño", expresó Texon.

Con esta actividad buscan crear una campaña de concientización para ayudar a personas que lo necesiten, siendo en esta ocasión los niños que este mes celebran su día.