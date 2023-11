Así estará el clima en Xalapa este domingo 26 de noviembre

Este domingo, continuará en Xalapa una temperatura cálida durante la mañana, pero con un descenso de la temperatura por la tarde - noche, previo a la llegada del Frente Frío número 12 a la entidad veracruzana ¡Toma precauciones!

De acuerdo con el pronóstico del Centro de Estudios Meteorológicos, este domingo se tendrá un temperatura mínima de 19 a 21°C, mientras que por la tarde se espera una máxima de 29°C.

Por otra parte, se esperan vientos en el sureste y noreste, con velocidad de 15 a 30 kilómetros por hora. Esto provocará una sensación fresca durante el día.

Mientras tanto, se espera un cielo parcialmente despejado durante la mañana y tarde, con algunos nublados más densos durante la noche de este domingo. Pese a esto, en la capital veracruzana se descartan lluvias o chubascos a lo largo del día, aunque esto podría cambiar durante el inicio de la próxima semana debido al ingreso de el Frente Frío número 12.

Protección Civil activó la alerta gris debido a la llegada de este fenómeno meteorológico, el cual estará en Veracruz a partir del lunes 27 de noviembre y provocará vientos de hasta 80 kilómetros por hora, causando fuertes lluvias.

Los alrededores de Xalapa, como son Coatepec, Xico y Naolinco, presentarán clima similar a la conurbación, con temperaturas máximas de 28°C en ambas ciudades y con un amanecer fresco. No se esperan lluvias pero sí vientos, lo que provocará sensación ligera de calor.

<amp-img height="576" src="/u/fotografias/m/2023/11/25/f768x1-520364_520491_31.jpeg" width="768" layout="responsive" i-amphtml-layout="responsive"></amp-img>