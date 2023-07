Asociaciones civiles recriminan actuar de asesores de CFE en Xalapa (+Video)

El vocero del Movimiento de Resistencia Civil y de la asociación civil 'La Leyenda de Chucho el Roto', Jorge Morales Barradas recriminó el actuar de asesores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Afirmó que fue objeto de amenazas pese a los acuerdos de trabajo establecidos con el gerente general de la División Oriente de la CFE, Fermín Pérez Vargas.

"La semana pasada estuve en Comisión Federal de Electricidad (...) lo único que saben decirnos es 'los vamos a denunciar penalmente (...) Yo creo que están mal nuestros asesores y nuestra gerencia general amenazando, amedrentando a los ciudadanos".

A su vez, señaló que personal de campo de la CFE continúa realizando cortes al servicio de algunas familias, desconociendo los acuerdos establecidos con el gerente de la División Oriente.

"Porque el trabajador llega y dice que estas minutas de trabajo que se firman dentro de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad son puras mentiras".

Jorge Morales exigió una explicación para saber a quién acusan de mentir, pues insistió en que los acuerdos son reales. Además de que reiteró la disposición de las familias para realizar los pagos correspondientes.

"Aquí no dice 'no al pago', aquí no dice 'no a pagar el servicio de energía eléctrica'. Aquí dice 'sí a la reclasificación de las tarifas', nosotros estamos luchando por la reclasificación tarifaria y está estipulada en la ley desde el año 2002", dijo mostrando una calcomanía.

El representante de la asociación civil recordó que su lucha está encaminada a la reclasificación de las tarifas de energía eléctrica en la entidad, en beneficio de las familias más vulnerables.