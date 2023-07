Asesinato de Zayma Zamora, en Poza Rica, ligado a disputa por huachigas

El homicidio de Zayma Zomora, conocida como "Lady Pestañas", estaría ligado a la disputa que existe por el robo de gas en la zona norte de Veracruz, así como al cobro de piso a pipas, afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Al revelar que incluso la sección del sindicato petrolero de la región estaría cooptada por delincuentes, el mandatario destacó que Zayma Zomora habría pagado a ciudadanos para participar en manifestaciones.

En su conferencia de prensa de este miércoles en Palacio de Gobierno, García Jiménez señaló que la activista y excandidata a la alcaldía de Poza Rica dio entre 250 a 300 pesos a pobladores para participar en movilizaciones.

"Yo no sé si ella sabía lo que estaba haciendo, no sé, eso ya no lo puedo decir, pero sí sé que los que están detenidos confesaron que ella era quien les había pagado 250 (pesos)", dijo.

