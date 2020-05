Aprueban crear ley de derechos para personas mayores en Veracruz

El Congreso del Estado aprobó el Dictamen con Proyecto por el que se crea la Ley Estatal de los Derechos de las Personas Mayores con 45 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, misma que además de buscar generar un trato digno a este grupo de la población contempla políticas de impulso al empleo a quienes se encuentran desamparados.

La Ley crea el Consejo Estatal para la Atención de la Persona Mayor, mismo que deberá instalarse en un plazo no mayor a 90 días hábiles.

El proyecto fue impulsado por las diputadas de MORENA, Mónica Robles Barajas, Ana Miriam Ferráez Centeno y Rosalinda Galindo Silva.

Ello a la par de la Norma Oficial Mexicana NO.-031-55 A3-21, que define a una persona mayor como aquella que cuente con sesenta años o más y establece las bases para que los sectores público, social y privado, presenten servicios de asistencia social a personas de este sector.

En la justificación se recuerda que se debían de adoptar políticas públicas en materia de pensiones contributivas y no contributivas, servicios especializados de salud, atención de cuidadores y residencias de larga estancia y prevención y sanción de los distintos tiempos de solvencia.

El proyecto avalado vela los Derechos Humanos, la dignidad y las libertades fundamentales de las personas mayores en Veracruz y mandata a las instituciones y órdenes de Gobierno, al cumplimiento sin condiciones, de todas las acciones, planes, programas, distribución de recursos públicos necesarios, que impulsen políticas efectivas para los adultos mayores.

Se determina que el DIF estatal y la SEDECOP deberán incorporar los principios rectores de Integración y Dignificación, para incorporar políticas de fomento de la contratación de personas mayores.

En tribuna, Robles Barajas recordó que en Veracruz, desde antes de la contingencia sanitaria, ya había intensión de incorporar propuestas y demandas de los colectivos de personas mayores para lograr robustecer sus Derechos Fundamentales en una nueva Legislación estatal.

Expuso que el 13 por ciento de la población del Estado, un millón 68 mil personas, son mayores, de las que el 46 por ciento son hombres y el 54 por ciento mujeres", refirió.

El 28 por ciento no goza de seguridad social; el 21 por ciento tiene pobreza alimentaria; el 16 por ciento no cuenta con vivienda y el 20 por ciento no tiene un empleo.

"Las personas mayores que viven en los 47 municipios en donde más de 600 mil personas hablan alguna lengua indígena el 16 por ciento de ellas tienen más de 60 años, lo cual agrava su situación de calidad de vida.

"De este panorama, sin duda la acción y la responsabilidad es determinante para que, con la aprobación de esta Ley, cuenten con las herramientas y recursos para saldar la deuda social con las personas mayores".

Al respecto, agradeció el trabajo de Galindo Silva y Ferráez, quienes se sumaron a los reclamos de colectivos que participaron en las mesas de trabajo para el diseño de esta nueva Ley que al ser 100 por ciento ciudadana es más legítima.