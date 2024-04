Apoyo y Promoción Comunitario reclama falta de apoyo a ciudadanos

Esta mañana se presentó en rueda de prensa el licenciado Luis González Hernández, presidente de Apoyo y Promoción Comunitario A.C., para abordar una serie de aspectos y problemáticas en las que él y un grupo de ciudadanos perciben falta de apoyo y atención por parte de las autoridades competentes.

Inició con el tema de la seguridad; "no podemos decir que estamos como antes, ha habido robos, eso siempre lo va a haber, pero es por parte de la policía hacer su trabajo, y no están haciendo los recorridos en las colonias donde más existen delitos".

El licenciado dijo también que en la entidad existe una gran problemática sobre la falta de empleo, y nadie se ha preocupado al respecto. "El único que se preocupa es el Presidente de la República, pero él no puede meter las manos en todos los estados, para eso existen gobernadores y presidentes municipales".

Sobre el tema de la educación, señaló la promesa que se hizo a los docentes del estado para aumentar sus salarios, pero afirmó que con estos aumentos vendrán exigencias para que den la mejor educación y preparación a sus alumnos, respetando los espacios escolares.

El licenciado se mostró también preocupado por la situación que se vive respecto al medio ambiente, en la que se han destruido áreas verdes y derribado árboles en varias colonias para llevar a cabo pavimentaciones, así como la falta de agua. Afirman que las autoridades municipales están autorizando estos atentados contra el medio ambiente.

En todo este sentido, el licenciado señaló que, a su parecer, el Gobierno del Estado de Veracruz y diversos funcionarios de la entidad sólo están jugándose en contra. "No están haciendo nada, no dan los apoyos requeridos, están encerrados en el Palacio (de Gobierno) para que el pueblo no los moleste, y esa es la inquietud que tenemos; están haciendo todo lo contrario para que pueda ganar MORENA y están traicionando a su jefe el Presidente y al partido".

Durante su conferencia, exhibió un cartel con la consigna "los gobiernos del estado de Veracruz hacen todo lo posible para que los veracruzanos no quieran votar por Morena", refiriéndose a que esta falta de acción ante las problemáticas mencionadas provocan el descontento de los ciudadanos, y afectan potencialmente su imagen de cara al proceso electoral.