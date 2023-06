Anuncian ‘Otoño Bazar’; buscan reactivar economía y ayudar a refugio animal

Los próximos 1 y 2 de octubre se llevará a cabo la primera edición del ‘Otoño Bazar’ en las instalaciones del Casino Jalapeño.

El colectivo ‘Estaciones Bazar’ funge como organizador del evento, el cual contará con la participación de hasta 60 expositores.

Los vendedores ofrecerán toda clase de alimentos, productos y artesanías en horario de 11:00 a 20:00 horas.

La principal intención es propiciar un espacio para la reactivación de la economía local a través de la venta de artículos.

“Nuestro fin es hacer bazares durante las estaciones del año y así también brindarnos apoyo entre nosotros para reactivar la economía local”, mencionó Alejandro Manuel Hernández García.

El organizador explicó que el evento también contará con expositores de municipios como Teocelo, Coatepec y Banderilla.

Alejandro Manuel reconoció que los comerciantes han preferido participar en eventos independientes debido a que las autoridades locales no le dan suficiente difusión a sus actividades.

“Cuando estuvimos en algunas áreas comunes como los bajos del Palacio la respuesta de la gente no fue tanta porque no se hace esto, no se convoca”, mencionó.

Cabe resaltar que, además de reactivar la economía, en el ‘Otoño Bazar’ también se buscará recaudar fondos e insumos para el refugio ‘Patitas Suaves Xalapa’.