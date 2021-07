Ante renuencia de patrones, generación de 30 y 40 llega tarde a vacunación vs Covid

Sucede que "los patrones no quieren soltar desde temprano" a los trabajadores para que puedan acudir a recibir su vacuna y atender su salud , por lo que es después de las 4 de la tarde o al filo del cierre de la jornada de vacunación , cuando las generaciones 30-39 y 40-49 están llegando a las sedes de vacunación , abundó el delegado de Programas para el Desarrollo, de la Secretaría del Bienestar .

Los patrones deben permitir a la población vacunarse no hasta el término de la jornada laboral, ya que se trata de un asunto de salud y, además, agilizaría mucho las jornadas de vacunación , exhortó el delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara .

Ante ello, el delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara reiteró su exhorto para que los patrones consideren a los trabajadores, ya que se trata de un tema de salud de las personas en edad laboral, de la población económicamente activa.

PUBLICIDAD

Ahora bien, comentó, si los patrones no quieren permitir el que los trabajadores se ausenten de sus labores para vacunarse, que lo hagan ya no por humanidad sino por conveniencia, para que las y los trabajadores no se enfermen.

Noticia Relacionada Celebran despenalización del aborto hasta las 12 semanas en Veracruz

Y si hay negativa de patrones, para que la población se ausente de labores para vacunarse, que los trabajadores prioricen su salud y la vida, consideró.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD