Ante inseguridad en Veracruz, mujeres y niños buscan capacitarse en defensa personal

Mujeres, niños y jóvenes se han acercado al Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario para conocer sobre la defensa personal y de esa forma defenderse ante cualquier situación que las ponga en riesgo.

"Funciona porque están más prevenidos a que no les pasen accidentes, que no sean secuestrados y estén más alertas a la sociedad, que siempre vayan caminando con precaución y no se arriesguen a salir de noche sin precaución", dijo Nancy Monserrat suboficial de la corporación.

Remarcó que por la situación que se viene actualmente se tiende a buscar una protección y conocer sobre la defensa personal y cuidarse entre sí.

Detalló que en el estado cerca de 160 mujeres participan del Pentathlón y se espera que se sumen cada vez más.

Por su parte comandante Roberto Salas León, anunció que durante este mes de marzo, están convocando a los niños, jóvenes y padres de familia a participar de las actividades que realizan.

A ese grupo pueden ingresar mejores desde los 7 años de edad y hasta sus propios padres.

Las disciplinas que ofrece son atletismo, Tae Kwon Do, lucha estilo greco, natación, defensa personal, parkour, banda de guerra, declaratoria y declamación.

"Ojalá los papás puedan acudir y que lleven a sus niños de siete años en adelante. Prácticamente los vamos a tener ocupados haciendo labor social, cuidando los parques", dijo.