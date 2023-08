Ante asaltos, taxistas de Xalapa buscan unirse a radiotaxis

Cada vez son más los taxistas que han sido víctimas de asaltos en las diferentes colonias de Xalapa, lo que ha hecho que los trabajadores del volante se planteen otras opciones para poder seguir trabajando e incrementar su seguridad.

Una de estas son las organizaciones de radiotaxis, a las cuales los taxistas intentan sumarse para tener un mayor control de los pasajeros que abordan sus unidades y evitar, así, ser despojados del dinero de la cuenta e incluso del vehículo con el que trabajan.

Uno de ellos es Martín González, quien se dijo cansado de la delincuencia que, impunemente, opera en la ciudad de Xalapa, de la cual ya ha sido víctima en dos ocasiones.

"A mí ya van dos veces que me asaltan; la primera vez se subió un joven como de unos 25 años más o menos. Eran como las 10 de la noche, me pidió que lo llevara a la colonia Revolución y, ya llegando, sacó una pistola y me quitó todo: dinero, cartera, celular. En la segunda vez solo me quitaron lo de la cuenta", relató.

A él se sumó Heriberto Guzmán, quien a punto estuvo de ser despojado de su unidad a plena luz del día y en calles del Centro de la ciudad.

"Estaba yo estacionado, descansando un poco para poder seguir manejando, cuando de repente se me sube un tipo enfrente, saca una navaja y me dice ´maneja´; yo todavía le pregunté que a dónde y me volvió a decir ´que manejes´. En eso salieron unas personas, yo creo que lo asustaron, porque se bajó y se fue".

Buscan trabajo seguro

Los taxistas afirmaron que, una de las opciones más seguras que tienen, son los radiotaxis, pues a través de este servicio el cliente deja datos personales como nombre, dirección y teléfono, lo que hace más complicado que pueda cometer algún ilícito.

"Yo ya no levanto gente en la calle, solo espero a que llame la operadora y asigne algún servicio. Es mejor así, es más seguro, porque uno ya no sabe a quién sube", externó Roberto Aguilar, quien desde hace tres meses decidió unirse a una de estas organizaciones.

Como él, otros taxistas de la ciudad pidieron mayor seguridad para poder seguir brindando el servicio, pues se dijeron vulnerables ante una delincuencia que, afirman, cada día es más incontrolable en la capital veracruzana.