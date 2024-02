Ante abusos de prestamistas, deudores necesitan correcta defensa legal: Barzón de Veracruz

Es preciso que las personas en situación de deuda recurran a asesoría legal, para evitar abusos de las instituciones financieras que otorgan créditos, expuso Teresa Carbajal, representante legal de Barzón Resistencia Civil de Veracruz.

Y es que si las personas se enfrentan sin defensa o con una mala defensa, hay prestamistas e instituciones crediticias que hacen "canibalismo", deploró.

"Pero cuando alguien presenta una defensa en tribunales, tienen oportunidad de hacer una negociación justa de pago", indicó Teresa Carbajal.

Pero eso sucede cuando ya una persona está en una problemática de pago por haber contraído una deuda. Lo cierto es que es difícil decir a las personas que no pidan prestado o no contraigan una deuda, "cuando no les alcanza su salario para llegar a la quincena, cuando tienen que hacer uso de créditos".

CRÉDITOS NO SON MALOS, ABUSOS SÍ

El crédito, destacó, no es una mala medida, los créditos son necesarios para el crecimiento incluso de los pueblos, de los países. Sin embargo, "se les ha permitido a las instituciones de crédito que actúen con abuso, ahí está el problema, colocan créditos caros, abusivos y con medidas engañosas".

En ese sentido, resaltó que aunque se estigmatiza a las personas deudoras, quienes han tenido necesidad de recurrir a algún crédito o préstamo, es necesario que haya sensibilidad en quienes hacen las leyes, sobre todo para frenar abusos de agiotistas y particulares e instituciones que hacen préstamos.