Animalistas exigen aplicar sanciones contra pirotecnia en Xalapa

Protectores de Animales en Xalapa denunciaron que, a pesar de que en la ciudad existen sanciones para las personas que hacen uso de la pirotecnia, falta que se apliquen de manera más tajante.

Al respecto, la rescatista independiente, Goretti Ruiz, pidió a las autoridades que hagan cumplir la ley.

Y es que resaltó que el uso de los artículos explosivos afecta en gran medida a los animales y a las personas que padecen alguna discapacidad o condición especial.

"Al mexicano lo que le duele es el dinero, entonces mientras no existan sanciones fuertes, la pirotecnia no va a parar y ahorita viene con todo. Lo que es 24 y 31, los albergues no pasan una noche tranquila porque con los cuetes los perros se pelean, les causa estrés. No sólo a los perros, también hablamos de adultos mayores y niños con discapacidad a quienes les afecta", lamentó.

LEY PISOTEADA EN XALAPA

La iniciativa para prohibir la pirotecnia en Xalapa fue impulsada por el regidor Daniel Fernández y tiene varios meses que entró en función, recordó.

Pero falta que la ley se aplique sin miramientos, pues de otra manera la gente no entiende hasta que no es sancionada.

De ahí que llamó a las autoridades para que hagan cumplir los reglamentos y se sancione a quienes insisten en usar pirotecnia.

"No nada más es sacar una ley, sino de verdad aplicarla (...) Yo se que sí es muy difícil cubrir todo lo que es Jalapa, pero también hay bastantes patrullas para hacer rondines y que vean esta situación", acentuó.