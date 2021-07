Analizan retirada de Policía de Veracruz en ataques tras muerte de 2 niños en Amatlán

Por ello, consideró que cuando hay una agresión en zona urbana hay que afinar la actuación policía "a los delincuentes no les importan la vida de las demás personas, agreden, no les importan si hay gente inocente o no, por lo tanto, convendría revisar qué casos sería mejor retirarse, no responder directamente la agresión, buscar otro mecanismo".

De esa forma, se refirió a que elementos de la Fuerza Civil del Estado fueron atacados por delincuentes encabezados por el alias "El Wester" en una zona poblada que derivó en la muerte de Ernesto y Jonathan quienes, insistió, "nada tenían que ver con eso".

García Jiménez explicó que una vez que tuvo conocimiento de los hechos pidió a la Comisión de Atención a Víctimas que atendiera a la familia y se les brindara el apoyo y ayuda necesaria, mientras la Fiscalía General del Estado lleva a cabo las investigaciones correspondientes.

En conferencia de prensa desde Poza Rica, agregó que en la zona de Amatlán hay una disputa entre dos bandas por la región, situación que se está investigando.

"El operativo iba en ese sentido, fueron a agredir a quienes iban tratando de averiguar qué estaba pasando. Hay una revisión, el secretario (Hugo Gutiérrez Maldonado) va a tomar medidas, como decidir si responden o retrae la presión, que no signifique una debilidad, si no priorizar la vida de los inocentes, replegarse y plantear otra acción para no ser una zona urbana", dijo.

Sobre las personas que tomaron la caseta de la autopista Orizaba-Veracruz dijo que no eran parte de la familia de los adolescentes, sino personas que se aprovecharon el momento ante la incomodidad de que este gobierno no hay pactos con bandas delincuenciales.

En sus redes sociales, también planteó que se afina el operativo en contra de un generador de la violencia alias "El Wester" en la región de Amatlán, cuyos sicarios son los responsables de la agresión en ese municipio, "no permitiremos que él ni su grupo, ni la banda contraria traigan asolada la tranquilidad de las familias de esos lugares".

