Amenazas de multas generan malestar en canje de placas

Dueños de vehículos con placas atrasadas y que intentan hacer el canje de último momento en las oficinas de Hacienda de la Secretaría de Finanzas y Planeación, pidieron más tiempo y sobre todo menores costos, pues muchos están sacrificando su aguinaldo para poder hacer el trámite.

"Si no hemos cambiado las placas no es por ociosidad o porque no queremos, sino porque no contamos con los recursos y para el Gobierno es fácil decir que lo hagan y nos amenazan con quitarnos los carros".

Señalaron que sus vehículos son usados para llevar a sus hijos a la escuela o para ir al trabajo, y no se trata de algún lujo que ellos se den.

Mientras tanto, desde hace unos días, sin importar el frío y aprovechando que cuentan con recursos de sus aguinaldos, cientos de personas han acudido a realizar el canje y así poder continuar usando sus autos sin el temor a ser infraccionados o detenidos por autoridades de Tránsito.

Algunos comentaron que, en el mejor de los casos, han tenido que pagar 8 mil pesos, pero en otros casos las sumas superan los 20 mil pesos.

Muchos de los xalapeños dueños de vehículos llegan en busca todavía de información, pues refieren que hace años vendieron sus unidades y nunca realizaron el cambio de propietario, pero esos autos ya han sido vendidos 3 o 4 veces, pero al adeudo es registrado al dueño que aparece en el sistema.

En general, todos han manifestado su desacuerdo con el programa de canje, mientras muy pocos reconocen que ellos mismos son los responsables por no tener en orden sus trámites.

Otros más han buscado opciones para realizar el trámite, pues refieren tener la disposición, pero no los recursos, por lo cual han pedido un programa de pago en parcialidades, pues les resulta imposible pagar 10 mil pesos en este momento.