Amaga Hipólito a comercio ambulante con uso de la fuerza

Y es que consideró que ese lugar debe quedar despejado para que vuelva a ser una zona turística.

"Se invita a todo el comercio a que se reubique particularmente en esa zona, tenemos que dejar despejada esa zona para que Los Lagos vuelva a ser un lugar atractivo para el turismo, se está trabajando con todas las direcciones y el Gobierno del estado para que se despeje de este tipo de abusos", dijo.

El edil refirió que se hizo una "invitación respetuosa" para los comerciantes y advirtió que a partir de esta semana se van a tomar medidas, para que, de ser necesario se emplee la coacción.

"Porque no podemos permitir que sigan lastimando esa área turística", dijo.

Remarcó que Los Lagos son un área para disfrute de los visitantes y no para que se instalen casetas por todos lados que obstruyen no solamente la movilidad sino incluso el paisaje.

"Se les va a remover, con el apoyo de ustedes que informan. Gente que vive ahí, que abusa, hasta se roba la electricidad, vamos es un absoluto abuso por parte de estos personajes se les va a remover", añadió.