Alto a 'masacre' de árboles, Xalapa perderá 'pulmón verde' y captación de agua, aseguran

Este lunes ambientalistas se manifestaron al exterior del Palacio Municipal de Xalapa para expresar su rechazo a la tala de árboles que se encuentran en el camellón central de la avenida Lázaro Cárdenas.

Con lonas y cartulinas recordaron que el ayuntamiento capitalino permitió el retiro de 64 árboles para dar paso a la construcción de un paso a desnivel a la altura de la plaza Urban Center.

Sin embargo, advirtieron que se trata de especies nativas que dotan de importantes servicios ambientales a la ciudad, por lo que exigieron que las autoridades den marcha atrás a la obra.

"Los árboles proveen de mucho oxígeno a todos y en Xalapa hemos visto cómo el clima va cambiando cada vez más. No sé si ustedes recuerdan cómo era el clima antes, pero ya no hay neblina, ya no hay llovizna y esto es porque se han hecho múltiples puentes, obras y plazas", afirmó Isabel.

Incertidumbre de la reserva ecológica de Coapexpan

Los activistas recordaron que el ayuntamiento se comprometió a remediar esta situación plantando 300 árboles en una reserva ecológica ubicada en la zona de Coapexpan.

Sin embargo, afirmaron que no hay certeza de dicha acción y no todas las especies especies sobrevivirán. Además de que tardarán años en dotar de servicios ambientales a la ciudad.

"No crecen en un día, tardan de cinco a diez años en dar beneficios a los ciudadanos como oxígeno y de reducción de contaminación. Y de esos 300 árboles muy pocos son los que sobreviven".

Árboles caídos, ciudad asfixiada y sin captación de agua

Finalmente, resaltaron que el derribo de árboles en la ciudad también impactará en la captación de agua, servicio que se ha visto afectado en colonias cercanas a la zona donde se construirá el puente vehicular.

"Cada vez hay menos agua, sobre todo en esas colonias como la Progreso, Rafael Lucio, Revolución, Carolino Anaya. Tienen una escasez de agua terrible y llevan a veces semanas sin agua".