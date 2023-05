Alma Aleida Sosa Jiménez es absuelta de acusaciones del exfiscal Luis Ángel Bravo

Después de cuatro años, la jueza de control Alma Aleida Sosa Jiménez quedó absuelta de todas las acusaciones en su contra ante la Fiscalía General de la República. La resolución del caso ha llevado a un sobreseimiento de la acción penal que fue interpuesta por el exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras.

La jueza de control utilizó sus redes sociales para expresar su gratitud y alivio ante la resolución del caso por parte de la justicia federal.

"Agradezco a Dios, a la vida, al señor Juez y a la FGR, por el ejemplar cumplimiento a los principios de la buena fe, objetividad e imparcialidad, pero sobre todo al mejor amigo y abogado que tiene Veracruz, Mtro. José Antonio Alemán Hidalgo".

DENUNCIADA POR EXFISCAL

El caso se remonta a una denuncia presentada por el exfiscal Bravo Contreras ante la FGR, acusando a la jueza de control de haber violado un amparo federal en el momento de su detención. Sin embargo, el juez encargado del caso determinó que no existían pruebas suficientes para sostener estas acusaciones.

La Ley de Amparo establece que se impondrán sanciones a los servidores públicos que no obedezcan un auto de suspensión debidamente notificado. Sin embargo, en este caso particular, la FGR no pudo demostrar que la jueza Sosa Jiménez había violado dicha disposición. Por lo tanto, se decretó un sobreseimiento de la acción penal, dejando claro que no había delito o responsabilidad por parte de la magistrada.

Es importante destacar que, a lo largo de este proceso, el exfiscal Bravo Contreras no fue reconocido como agraviado u ofendido en ningún momento.

Anteriormente, la jueza de control logró revertir decisiones que buscaban trasladarla a distritos judiciales distintos al de Xalapa, donde reside su familia. Además, tuvo que enfrentarse al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, el cual inició un procedimiento administrativo en su contra y buscaba suspenderla de su cargo como jueza de control de Pacho Viejo.

Sosa Jiménez logró obtener suspensiones provisionales que impidieron su suspensión y garantizaron su estabilidad económica y seguridad social.