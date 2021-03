Alistan vacunación en Xalapa; arranca este sábado en 13 sedes

Desde esta mañana, autoridades de la Secretaría de Salud alistan los preparativos para la Jornada Nacional del Vacunación contra el COVID-19 que iniciará el día de mañana en Xalapa.

Personal de gobierno estatal y federal supervisaron el módulo de vacunación que se instalará en el Estadio Xalapeño "Heriberto Jara Corona", uno de los 13 que serán instalados en la capital.

En el espacio deportivo fueron colocados dos carpas, cada una de ellas con más de 100 sillas mismas que servirán para dar atención y mantener en observación a los ciudadanos que mañana acudan a inoculación.

Actualmente el módulo ubicado en la calle Cayetano Rodríguez Beltrán se encuentra vigilada por elementos de la Policía Municipal y del Estado y han acudido ciudadanos a solicitar informes sobre la aplicación.

Carlos Salgado del grupo de logística, hizo un nuevo llamado a la población que asistirá a vacunarse este sábado en Xalapa para que no acuda desde la noche anterior puesto que se vacunará a todos los adultos mayores de 60 años.

"Invitamos a la ciudadanía a que no es necesario (pernoctar) porque como acabo de decir se les va a vacunar a todos los adultos mayores arriba de 60 años de edad, tenemos una logística bien organizada, quizá sí tengan que esperar un momento pero no será parados ni en el sol, tenemos un área de espera donde están sentados para que después se pase a vacunación y posteriormente al área de observación", dijo.

Precisó que a las ocho de la mañana se iniciará el proceso de vacunación y se espera que se cierre el módulo entre seis y siete de la noche.

"Ahorita hasta lo que nos ha comentado el Sector Salud no tiene ninguna contradicción con ningún medicamento ni con ninguna enfermedad, por eso mismo estando en el área de observación y en el registro va a haber personal médico que les va a tomar sus signos vitales y pueden sacar todas sus dudas y el personal médico les va a decir ´sí se puede, no se puede´, pero no ha habido algún caso donde diga que no se puede", abundó.

Expuso que la población debe observar cuál es el módulo que le corresponde, pues de acudir a otro el proceso será menos ágil.

"Todo debido a que hay que guardar los protocolos de seguridad, la sana distancia y demás para no tener la gente abarrotada en una sola sede", dijo.

Recordó que los adultos mayores deben llevar su credencial de elector y con comprobante de domicilio. Se recomienda que el adulto mayor sea acompañado de presentar alguna dificultad para caminar o de otro tipo.

"Lo que se pretende es hacerlo lo más organizado posible por eso pedimos el apoyo de la comunidad, que nos apoyen en ese sentido, que respeten los días que les toca en sus centros de vacunación, y todos lo que les estamos pidiendo para que sea lo más ágil posible y se vacune a todos", remarcó.