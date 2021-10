Asimismo expuso que este gobierno logrará tener las escrituras del predio donde será construido y donde está el relleno sanitario pues por casi 20 años, en que se trabajó ahí, administraciones anteriores no se preocuparon por ello.

De esa forma señaló que el proceso sigue, y que se tuvo que hacer de esta forma ante los altos costos que se registraron este año y que afectaron en esta y otras obras.

"El BID (Banco Interamericano de Desarrollo) había establecido un presupuesto de poco más de 6 millones de dólares, y se hizo la licitación; sin embargo, este año, por la pandemia, aumentó mucho el valor del acero, se incrementó notablemente el precio y el producto que íbamos a comprar, el biodigestor aumentó de precio y ya no alcanza con esa cifra", explicó.

Detalló que al revisar los resultados de la licitación se encontraron con que las empresas, habían pedido más de lo que el gobierno podía financiar.

"De modo que el BID junto con el equipo de obra pública, el equipo de limpia, medio ambiente y Banobras hicieron un ejercicio de análisis y se vio que había que hacer dos cosas o ajustábamos la naturaleza técnica del proyecto para que nos alcance el presupuesto o nos esperábamos a que llegara más dinero por parte del BID para poder financiar el extra que se está cobrando y se decidió ajustar la naturaleza técnica del proyecto".

Así, en lugar de tener un aparato que se buscaba procesara 70 toneladas diarias de residuos sólidos, se licitará uno que procese alrededor de 50 para que alcance.

"Justo en estos días se hará nuevamente la licitación ya con este ajuste sabiendo que con esa cantidad de dinero que tenemos sí se puede financiar ese producto que ya está reducida su dimensión".

Rodríguez Herrero, dijo que en breve contarán además con las escrituras donde se construirá esa obra y destacó que prácticamente todas las escrituras de donde se encuentra el relleno desde hace casi 20 años, no se tenían.

"Es ese tipo de irregularidades que reciben los gobiernos democráticos, durante casi 20 años no se habían preocupado por obtener las escrituras, nosotros hicimos las gestiones y ahora ya los tenemos, eso quisiera que lo consideraran, porque luego no publican lo que uno les dice, se los digo con todo cariño, durante 20 años no había escrituras en el relleno sanitario".