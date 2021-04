Alianza a favor de DVCH en Xalapa pisotea a panistas: Sergio Hernández

El ex candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Xalapa, Sergio Hernández Hernández, aseguró que la alianza del PAN, PRI y PRD le quitó la candidatura por meras negociaciones y que la decisión de los panistas no fue respetada.

Luego de la decisión de que sea el priísta David Velasco Chedraui el candidato de la alianza Veracruz Va, dijo que su candidatura es parte de una negociación en la que no fueron tomados en cuenta los panistas; y refirió que, a diferencia del priista, lo que ha logrado ha sido fruto de su esfuerzo.

"Yo no vengo de una familia de abolengo o de tradición en la política, todo lo que he logrado lo he hecho con mi trabajo y dedicación y esfuerzo y estoy muy orgulloso por eso", dijo en un video.

Agregó que con la decisión de darle la candidatura a Velasco Chedraui el PAN salió desfavorecido y que no fue respetada la decisión panista que en noviembre de 2020 determinó a través de una consulta realizada por el Comité Directivo Municipal, que la alianza solo sería en la elección federal, no así en la municipal.

"Siento una gran decepción por este anuncio porque desde un principio los militantes de Acción Nacional votamos y decidimos ir solos en esta próxima contienda electoral, porque estábamos convencidos de que podíamos ganar porque contábamos con todo para lograrlo y darle por primera vez a Xalapa un gobierno humanista, que colocara a nuestra ciudad en un rumbo de prosperidad, de seguridad y de bienestar para todos los xalapeños, es un golpe muy duro, sin duda", dijo.

Agregó que con su postulación y el aval que le dieron los panistas, "por primera vez en 10 años íbamos a tener un representante 100 por ciento panista xalapeño que compitiera por la presidencia municipal".

"Los motivos por los que se tomó esta decisión forman parte de una decisión más grande, en la que nuestra ciudad no salió bien librada; el PAN salió una de cinco candidaturas posibles", lamentó.

Sostuvo que el retirarle la candidatura fue un duro golpe, pero no solo a la persona de Sergio Hernández, sino a todas y todos los ciudadanos que esperaban un cambio en la administración municipal y que estaban convencidos que en el proyecto del PAN lo podían encontrar, al visualizar un gobierno humanista que colocara a la ciudad en un rumbo de prosperidad, seguridad y bienestar para todos. "Y no más de lo mismo, con los candidatos de siempre".