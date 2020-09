Alertas por Violencia de Género no han servido a Veracruz: Dorheny García

De acuerdo con la diputada federal Dorheny García Cayetano las Alertas por Violencia de Género (AVG) deben ser revisadas pues no han servido para mitigar la violencia y han sido politizadas en los estados donde se han declarado, como Veracruz.

"Es una de las metas más importantes que a mi juicio hay que atender, pero el gran tema es que hay que revisar las AVGs porque nos parece que han perdido su sentido de inmediatez, tienen un tinte político en todos los estados", dijo

En entrevista también refirió que, en ninguna entidad federativa, las alertas han servido para mitigar la violencia contra las mujeres.

La diputada explicó que estos mecanismos no han funcionado de manera adecuada además de que deben tener un carácter de inmediatez dado que hay ocasiones en que se recrudece el problema y se debe atender de manera urgente.

No obstante rechazó que estos mecanismos estén en riesgo de quedarse sin recursos en los estados donde se tienen el siguiente año, pues no podría no haber aunque sí se está en proceso de revisión para que den mejores resultados.

"Yo creo que se ha usado para bien y para mal, nadie quiere aceptarlas, aunque se haga la alerta, no ha servido para mitigar los efectos de la violencia. Sí tiene recursos, están enfocados para incluso los refugios, es un conjunto, no es solo una acción que tiene que ver con la defensa de nosotras las mujeres, desde alumbrado públicos, cámaras y toda una infraestructura", abundó.

Subrayó que, si bien en el estado la violencia contra las mujeres no se ha detenido, se ha mejorado la coordinación institucional con la Fiscalía General del Estado lo que es vital para investigar un feminicidio.

"No solo se trata de que haya cifras exorbitantes sino de que se atienda de manera prioritaria. Obviamente tenemos un número importante porque somos un estado con 8.5 millones de habitantes pero tenemos el caso de Colima con muchos menos habitantes y con una tasa mayor", abundó.