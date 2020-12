Alertan por aumento de enfermedades respiratorias agudas en Veracruz

La subdirectora de Prevención y Control de Enfermedades de los Servicios de Salud de Veracruz, Guadalupe Díaz del Castillo Flores, dijo que con la llegada de la temporada invernal y sus bajas temperaturas pueden incrementar las enfermedades respiratorias agudas, la influenza estacional y los accidentes por quemaduras e intoxicaciones por monóxido de carbono.

Expuso que la población debe tomar las precauciones necesarias para evitar estas situaciones que pueden poner en riesgo su vida durante la temporada de frío en el país que abarca de octubre a marzo de cada año.

"La exposición al frío extremo puede causar infecciones respiratorias agudas, influenza estacional, accidentes por quemaduras e intoxicaciones por monóxido de carbono", añadió.

Por ello recomendó usar ropa adecuada, cubrirse con ropa abrigada como guantes, gorro, bufanda, ropa térmica, calcetines, tomar bebidas calientes, aumentar el consumo de frutas y verduras ricas en vitamina C como naranja, mandarina, guayabas, pimientos, brócoli.

"Al salir de un lugar caliente, cubre tu nariz y boca, a fin de evitar cambios bruscos de temperaturas, no uses braceros o estufas para calentar casa, no duermas cerca de ningún tipo de calentador ya que producen monóxido de carbono que puede intoxicarte".

También exhortó a que en caso de usar chimeneas y calentadores se debe asegurar que haya ventilación adecuada y ante la sospecha de intoxicación de debe ventilar el lugar y llamar al centro de salud de su localidad.

Llamó a la población a estar pendiente del pronóstico del tiempo en cada municipio para poder atender las recomendaciones necesarias.