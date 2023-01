Alerta Barzón por una difícil cuesta de enero, ante subida de precios y cobranzas a deudores

La representante legal de Barzón Resistencia Civil Veracruz, Teresa Carbajal, alertó por una difícil cuesta de enero en la que se observa una escalada de precios de productos y servicios, a la par de recrudecimiento de reglas para los deudores.

El año 2023, consideró, ha sido recibido entre "una guerra de aumentos en precios de productos, bienes y servicios, y con el recrudecimiento de las acciones de cobranza de acreedores desesperados por recuperar sus cuentas".

ALERTA CON COBRANZA DE DEUDAS

A la par, la representante legal de Barzón Resistencia Civil Veracruz previno que este año "será intenso en cobranzas judiciales".

Ante ello, llamó a la población que requiera o ha tenido que hacer uso de préstamos, para evitar ser sorprendidos con la firma de documentos que puedan traer perjuicio a la situación económica y legal de quienes por falta de ingresos o de suficiencia en ella ya no podrán continuar pagando puntualmente.

Teresa Carbajal planteó que "la capacidad económica de pago no se va a recuperar en lo individual hasta que la economía nacional mejore".

Además, exhortó a no acceder "a la firma de reestructuras o convenios de pago cuyo contenido desconozca, no lo haga por presión o miedo de lo que podría suceder si no está seguro de poder cubrirlo, mejor haga cuentas".

En ese contexto sugirió también la asesoría legal financiera, por lo que las personas que lo necesiten pueden acercarse a Barzón.