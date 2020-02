Alcaldes hacen ´alcancía´ para comicios de Veracruz, acusan

Reconoció que en estados y municipios siempre se requieren recursos para atender las necesidades de la población, pero dijo que son tiempos de racionalizar el gasto porque la federación no recibió las arcas en abundancia y se debe atender lo prioritario por sobre lo estridente.

En cuanto a los ayuntamientos dijo que no es momento de pensar en obras de relumbrón, pues remarcó que en ese nivel de gobierno es en donde más se percibe la falta de comprensión, y los instó a ejercer una mejor administración de los recursos.

"Que recorten gastos. El gobierno federal lo que ha hecho es entrar en un plan de austeridad y disminuir los gastos, disminuir sueldos, disminuir muchas cosas que difícilmente he visto en mi vida. Todo mundo quiere más dinero, pero nadie realmente ve hacia adentro y decir en dónde se puede ahorrar.

"Ése es un tema que no ha repercutido a algunos estados y que no he permeado inclusive a los municipios: todo mundo quiere más dinero para gastar más", aseveró Exsome Zapata.