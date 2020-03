Alcalde de Xalapa trabaja en programa de apoyo ante contingencia

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, anunció que trabajan en un programa de apoyo a las personas que viven al día y crear empleos temporales sobre todo en las colonias populares y de alta marginación ante la contingencia sanitaria por COVID-19.



Agregó que tendrán que estudiarlo pues posiblemente se tenga que recortar el gasto de algunas áreas y generar alguna bolsa con ahorros o cancelar alguna obra contemplada para echarlo a andar.



"Para que se generen empleos en su zona y la población no tenga que estar buscando chambas en todo el espacio urbano", expresó.



Sostuvo que espera llegar a un acuerdo con el resto de ediles y empezar a aplicarlo en los próximos días.



"La idea es promover un empleo temporal durante un periodo de seis u ochos semanas y ese empleo temporal considerará a aquellas poblaciones que viven al día y que requieren tener una fuente de ingresos en este periodo de contingencia", detalló.



Asimismo, refirió que los inspectores a través de Desarrollo Económico y Protección Civil, estarán visitando los principales establecimientos y las zonas de la ciudad donde hay giros de venta de bebidas alcohólicas para que no abran hasta nuevo aviso como se acordó.



"Se está supervisando, yo creo que en gran medida las empresas han respondido de forma responsable, prácticamente se acató el ordenamiento y en estos días está circulando el documento oficial que emitió el ayuntamiento para que la población entienda, no solamente son las empresas, también los ciudadanos deben ser responsables y guardar la debida distancia", concluyó.