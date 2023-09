Alcalde de Emiliano Zapata lleva 1 año de inacción ante maltrato animal, reclaman

El ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, ha sido omiso pese a las denuncias por casos de maltrato animal ocurridos en el municipio, incluida la más reciente en la que se señala al Hípico Equestrian Mover por las condiciones en las que albergaba 16 caballos.

Así lo denunciaron ciudadanas y representantes de colectivos animalistas, quienes señalaron a la administración encabezada por el presidente municipal Erick Ruiz por no contar con la reglamentación necesaria para sancionar a los responsables.

"Tuvieron un año para hacerlo y no lo hicieron, no tienen un comité dentro del cabildo para que junto con veterinarios, especialistas y gente de la comunidad se hiciera una mesa de trabajo para que se hiciera un reglamento y no se hizo. ¿Entonces cómo quieren como en este caso poner una sanción si no hay un reglamento", lamentó Jennifer Bustamante Lovillo, del colectivo Búsqueda de Animales Desaparecidos de Xalapa.

Afirmaron que el Centro de Salud construido en el municipio aledaño a la capital del estado no es utilizado como debería y cuenta con tres médicos veterinarios, de los cuales sólo uno tiene cédula profesional; los otros dos estaban a cargo de los caballos maltratados pese a no estar titulados.

A su vez, recordaron los casos de envenenamiento de perros reportados hace un año en el fraccionamiento Terranova, los cuales fueron ignorados por el gobierno local y la Fiscalía de Veracruz, instancia a la que también criticaron por no contar con personal suficiente para atender las denuncias por maltrato animal.