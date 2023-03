Albino se jubiló por una enfermedad; sobrevive sin pensión o prestaciones

Albino Eugenio Jácome trabajó 33 años de su vida como maestro y supervisor escolar, aunque tuvo que darse de baja por invalidez el pasado 11 de noviembre de 2022 tras presentar problemas de salud.

El hombre inició los trámites correspondientes para obtener el pago de sus prestaciones y de su pensión en febrero del año en curso, aunque le notificaron que éstos le serán otorgados hasta dentro de seis meses.

Recordó que dichos beneficios le tienen que ser otorgados luego de que le descontaran el dos por ciento de su salario cada quincena.

"Es un ahorro que yo debo de tener, me lo tienen que entregar. Me dicen que me lo van a entregar hasta seis meses después de que haya metido mis oficios en Sefiplan", explicó.

IPE tampoco responde

Mismo caso en el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), donde le indicaron que debe esperar al menos nueve meses para recibir el pago de su pensión. Aunado a que no tiene fecha para recibir el pago del seguro institucional.

El docente trató de reintegrarse al servicio educativo mientras iniciaba el proceso para retirarse por invalidez; sin embargo y debido a su condición no pudo lograrlo, por lo que dejó de percibir su salario desde el 11 de noviembre.

"Esa es mi preocupación y mi angustia, la enfermedad que padezco no me permite trabajar en este instante. Y es lo que me ha llevado a tomar esta determinación para poder solventar a mi familia".

Albino Eugenio se manifestó la mañana de este miércoles en el centro de Xalapa para solicitar el apoyo del gobierno estatal, pues reiteró que su situación económica es insostenible.